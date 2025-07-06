Рублёв — Алькарас: россиянин проиграл третий сет и находится в шаге от вылета с Уимблдона

Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках седьмого игрового дня 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречается с представителем Испании Карлосом Алькарасом, который занимает вторую строчку рейтинга ATP. Третий сет завершился со счётом 6:4 в пользу Карлоса. Алькарас ведёт — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Карлос Алькарас.

Счёт личных встреч равный — 2-2. Рублёв выигрывал на харде Абу-Даби-2023 и на грунте Мадрида-2024, а Алькарас дважды брал верх на харде в зале в групповом раунде Итогового турнира (в 2023 и 2024 годах).