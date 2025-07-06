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Павлюченкова и Зигемунд — третьи, кто вышел в 1/4 финала Уимблдона после достижения 34 лет

Павлюченкова и Зигемунд — третьи, кто вышел в 1/4 финала Уимблдона после достижения 34 лет
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50-я ракетка мира 34-летняя россиянка Анастасия Павлюченкова и 37-летняя немецкая теннисистка Лаура Зигемунд (104-я в рейтинге) стали третьими в Открытой эре, кто вышел в четвертьфинал на Уимблдоне после того, как им исполнилось 34 года. Об этом сообщает OptaAce.

Ранее таким достижением могли похвастаться Вирджиния Уэйд и Билли Джин Кинг в 1983 году и Серена и Винус Уильямс в 2016 году.

На Уимблдоне-2025 Анастасия Павлюченкова в четвёртом круге обыграла представительницу Великобритании Сонай Картал со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Лаура Зигемуд на этой же стадии оказалась сильнее Соланы Сьерры из Аргентины (6:3, 6:2).

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