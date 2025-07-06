«Не знаю, как мне это удалось». Норри — о выходе в четвертьфинал Уимблдона-2025

61-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал выход в четвертьфинал Уимблдона-2025. В матче четвёртого круга он обыграл чилийца Николаса Харри. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 6:7 (5:7), 6:3.
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«Честно говоря, я не знаю, как мне это удалось. Надо отдать должное Харри. Он проделал невероятную работу. Он сыграл лучше меня на обоих тай-брейках. Мне пришлось продолжать бороться. Сегодня я забыл подарить своему тренеру подарок на день рождения, поэтому я выиграл этот матч для него. Николас не сдавался, но я держался за счёт своей подачи. Атмосфера вокруг была отличной, и я благодарен зрителям за то, что они поддерживали меня», — сказал Норри после матча.
В четвертьфинале Уимблдона-2025 Кэмерон Норри сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Карлос Алькарас (Испания).
- 6 июля 2025
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