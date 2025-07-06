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Андрей Рублёв — Карлос Алькарас, результат матча 6 июля 2025, счет 1:3, 4-й круг Уимблдона

Андрей Рублёв не смог обыграть Алькараса в матче за выход в четвертьфинал Уимблдона-2025
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14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона-2025. В матче четвёртого круга он проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу, который занимает вторую строчку рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 4:6, 4:6.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 4 4
6 5 		6 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 42 минуты. В её рамках Рублёв шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Алькараса 21 эйс, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри. Напомним, Карлос является действующим чемпионом травяного мэйджора.

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