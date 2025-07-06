Андрей Рублёв не смог обыграть Алькараса в матче за выход в четвертьфинал Уимблдона-2025

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона-2025. В матче четвёртого круга он проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу, который занимает вторую строчку рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 4:6, 4:6.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 42 минуты. В её рамках Рублёв шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Алькараса 21 эйс, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри. Напомним, Карлос является действующим чемпионом травяного мэйджора.