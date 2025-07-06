Андрей Рублёв не смог обыграть Алькараса в матче за выход в четвертьфинал Уимблдона-2025
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14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона-2025. В матче четвёртого круга он проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу, который занимает вторую строчку рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 4:6, 4:6.
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 20:10 МСК
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 3
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|6
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Встреча теннисистов продлилась 2 часа 42 минуты. В её рамках Рублёв шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Алькараса 21 эйс, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
В четвертьфинале Уимблдона-2025 Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри. Напомним, Карлос является действующим чемпионом травяного мэйджора.
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