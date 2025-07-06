«Он чувствовал себя неловко». Павлюченкова — о разговоре с судьёй после матча на Уимблдоне

50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась подробностями разговора с судьёй на вышке после матча четвёртого круга на Уимблдоне-2025. В 1/8 финала Павлюченкова обыграла Сонай Картал со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

— О чём разговаривали после матча с судьёй на вышке? Это он сам захотел объяснить вам?

— Не помню, как именно. Думаю, он чувствовал себя немного неловко. Думаю, считал, что ему надо было взять инициативу и определить аут. Потому что он сказал мне, что видел аут. Но я же выиграла матч, так что не хотела углублять эту тему, создавать плохой вайб. Я хотела насладиться моментом – я выиграла, вышла в четвертьфинал. Сейчас всё хорошо, — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.