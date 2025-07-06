«Он чувствовал себя неловко». Павлюченкова — о разговоре с судьёй после матча на Уимблдоне
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50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась подробностями разговора с судьёй на вышке после матча четвёртого круга на Уимблдоне-2025. В 1/8 финала Павлюченкова обыграла Сонай Картал со счётом 7:6 (7:3), 6:4.
Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:35 МСК
51
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
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|6
50
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
— О чём разговаривали после матча с судьёй на вышке? Это он сам захотел объяснить вам?
— Не помню, как именно. Думаю, он чувствовал себя немного неловко. Думаю, считал, что ему надо было взять инициативу и определить аут. Потому что он сказал мне, что видел аут. Но я же выиграла матч, так что не хотела углублять эту тему, создавать плохой вайб. Я хотела насладиться моментом – я выиграла, вышла в четвертьфинал. Сейчас всё хорошо, — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.
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