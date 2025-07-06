Алькарас — о Рублёве: самый мощный игрок в туре. Сложно справиться с его агрессией

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался об игре 14-го номера мирового рейтинга россиянина Андрея Рублёва после матча четвёртого круга Уимблдона-2025. Встреча между теннисистами завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу испанца.
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«Андрей — один из самых мощных, если не самый мощный игрок в нашем туре. Без сомнения. Очень сложно справиться с его агрессией, ударами, форхендами. Когда ты сталкиваешься с ним, то чувствуешь, как он доводит тебя до предела с каждым ударом из стороны в сторону. Очень доволен своим движением сегодня. Думаю, что я играл разумно. Очень горжусь этим», — сказал Алькарас в интервью на корте.
В четвертьфинале Уимблдона-2025 Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри. Напомним, Карлос является действующим чемпионом травяного мэйджора.
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