Аманда Анисимова вышла в 1/4 финала Уимблдона-2025, где сыграет с Анастасией Павлюченковой

12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025. В четвёртом круге соревнований она обыграла представительницу Чехии Линду Носкову (27-я в рейтинге WTA) со счётом 6:2, 5:7, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. В её рамках Анисимова шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Носковой 11 эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал Аманда Анисимова поспорит с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (50-я в рейтинге).