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Аманда Анисимова — Линда Носкова, результат матча 6 июля, счёт 2:1, 4-й круг Уимблдона-2025

Аманда Анисимова вышла в 1/4 финала Уимблдона-2025, где сыграет с Анастасией Павлюченковой
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12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025. В четвёртом круге соревнований она обыграла представительницу Чехии Линду Носкову (27-я в рейтинге WTA) со счётом 6:2, 5:7, 6:2.

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 21:35 МСК
Линда Носкова
27
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 4
6 		5 6
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. В её рамках Анисимова шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Носковой 11 эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал Аманда Анисимова поспорит с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (50-я в рейтинге).

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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