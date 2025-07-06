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Аманда Анисимова дебютирует в топ-10 мирового рейтинга по итогам Уимблдона-2025

Аманда Анисимова дебютирует в топ-10 мирового рейтинга по итогам Уимблдона-2025
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12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова дебютирует в топ-10 рейтинга WTA по итогам Уимблдона-2025. Американка вышла в четвертьфинал соревнований, обыграв Линду Носкову из Чехии со счётом 6:2, 5:7, 6:2. Сейчас в лайв-рейтинге Аманда занимает восьмое место. В её активе 3627 очков.

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 21:35 МСК
Линда Носкова
27
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 4
6 		5 6
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

За выход в полуфинал соревнований Аманда Анисимова поспорит с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (50-я в рейтинге WTA).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Чешка покинула текущий розыгрыш турнира в третьем круге.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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