Аманда Анисимова дебютирует в топ-10 мирового рейтинга по итогам Уимблдона-2025

12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова дебютирует в топ-10 рейтинга WTA по итогам Уимблдона-2025. Американка вышла в четвертьфинал соревнований, обыграв Линду Носкову из Чехии со счётом 6:2, 5:7, 6:2. Сейчас в лайв-рейтинге Аманда занимает восьмое место. В её активе 3627 очков.

За выход в полуфинал соревнований Аманда Анисимова поспорит с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (50-я в рейтинге WTA).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Чешка покинула текущий розыгрыш турнира в третьем круге.