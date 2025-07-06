Уимблдон-2025, мужчины: результаты матчей 6 июля

Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжился Уимблдон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей седьмого игрового дня соревнований в мужском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины, четвёртый круг. Результаты 6 июля

Карен Хачанов (Россия) — Камиль Майхшак (Польша) — 6:4, 6:2, 6:3.

Тейлор Фриц (США) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:1, 3:0, Rt.

Николас Харри (Чили) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 3:6, 6:7, 7:6, 7:6, 3:6.

Андрей Рублёв (Россия) — Карлос Алькарас (Испания) — 7:6, 3:6, 4:6, 4:6.

Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.