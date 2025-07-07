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Уимблдон-2025, женщины: результаты матчей 6 июля

Уимблдон-2025, женщины: результаты матчей 6 июля
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В воскресенье, 6 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжился розыгрыш Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей седьмого игрового дня соревнований в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, 1/8 финала. Результаты 6 июля

  • Солана Сьерра (Аргентина, LL) – Лаура Зигемунд (Германия) — 3:6, 2:6.
  • Сонай Картал (Великобритания) – Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:7 (3:7), 4:6.
  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Элисе Мертенс (Бельгия, 24) — 6:4, 7:6 (7:4).
  • Линда Носкова (Чехия, 30) — Аманда Анисимова (США, 13) — 6:2, 5:7, 6:2.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Чешка покинула текущий розыгрыш турнира в третьем круге.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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