Карлос Алькарас стал самым молодым теннисистом, вышедшим в 12 четвертьфиналов на ТБШ
Вторая ракетка мира 22-летний испанец Карлос Алькарас стал самым молодым теннисистом, вышедшим в 12 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».
Самые молодые игроки, вышедшие в 12 четвертьфиналов на ТБШ:
- Карлос Алькарас — 22 года и 56 дней;
- Бьорн Борг — 22 года и 84 дня;
- Борис Беккер — 22 года и 216 дней;
- Рафаэль Надаль — 22 года и 230 дней;
- Матс Виландер — 22 года и 304 дня.
Вчера, 6 июля, Алькарас вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв 14-ю ракетку мира из России Андрея Рублёва. Встреча между теннисистами завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу испанца. В четвертьфинале Уимблдона-2025 Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри.
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