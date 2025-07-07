Карлос Алькарас стал самым молодым теннисистом, вышедшим в 12 четвертьфиналов на ТБШ

Вторая ракетка мира 22-летний испанец Карлос Алькарас стал самым молодым теннисистом, вышедшим в 12 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».

Самые молодые игроки, вышедшие в 12 четвертьфиналов на ТБШ:

Карлос Алькарас — 22 года и 56 дней;

Бьорн Борг — 22 года и 84 дня;

Борис Беккер — 22 года и 216 дней;

Рафаэль Надаль — 22 года и 230 дней;

Матс Виландер — 22 года и 304 дня.

Вчера, 6 июля, Алькарас вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв 14-ю ракетку мира из России Андрея Рублёва. Встреча между теннисистами завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу испанца. В четвертьфинале Уимблдона-2025 Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри.