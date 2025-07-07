Павлюченкова — об электронном судействе: стала понимать, о чём говорит Остапенко

50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о системе электронного судейства. В матче Анастасии в четвёртом круге на Уимблдоне-2025 электронная система не сработала при счете 4:4, «больше», когда удар британки Сонай Картал попал в аут. Павлюченкова обыграла Картал со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

— Раньше на корте было больше людей, те же линейные. Вы бы предпочли, чтобы людей было больше и их не заменяли машины?

— Можете спросить Елену Остапенко, как она борется с электронными решениями. Поначалу это было забавно, но потом я стала понимать, о чём она говорит. Иногда я думаю: «Я что, спятила, мяч же в ауте?» Но ничего не происходит, нет автоматического решения по линии. И я много думала о Елене: а может, она права? Я видела пару матчей в Майами, когда мяч был явно в ауте, в коридоре, но система не сработала, а судья на вышке был сбит с толку. Судьям на вышке нужно иметь чёткий план на такие случаи, потому что сейчас они немного теряются. Начинают всем звонить, не знают, что делать, вместо того чтобы принять чёткое решение: «Система легла, значит, я возьму инициативу и приму решение сам». И, наверное, нам нужна система, как в футболе, чтобы можно было пересмотреть, — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.