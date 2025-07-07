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Карлос Алькарас опубликовал пост после победы над Рублёвым на Уимблдоне-2025

Карлос Алькарас опубликовал пост после победы над Рублёвым на Уимблдоне-2025
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Вторая ракетка мира 22-летний испанец Карлос Алькарас опубликовал пост после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2025. Вчера, 6 июля, он обыграл 14-ю ракетку мира из России Андрея Рублёва. Встреча между теннисистами завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу испанца.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 4 4
6 5 		6 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Воодушевлён от возвращения в четвертьфинал Уимблдона. Давайте дальше!» — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри. Напомним, Карлос является действующим чемпионом травяного мэйджора. В финале Уимблдона-2024 он обыграл Новака Джоковича.

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