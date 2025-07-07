«Было тяжело, трибуны болели против меня». Павлюченкова — о матче с Картал на Уимблдоне

50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о лояльности к местным игрокам на Уимблдоне. В четвёртом круге соревнований Павлюченкова обыграла британку Сонай Картал со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

— После матча вы получили какие-то объяснения от Уимблдона?

— Да, они объяснили. Сказали, что система не работала и это человеческая ошибка. Понимаю, что так может случиться в любой момент с каждым. Но думаю, в таких важных матчах, на таких важных турнирах… У нас же уже есть автоматическая система для линий. В таких случаях тоже надо что-то придумать, чтобы лучше принимать решения в таких ситуациях.

— Вы упомянули лояльность к местным игрокам. Когда оправились от шока, вас это мотивировало играть ещё лучше?

— Нет, всё было в порядке. Я просто перегруппировалась, постаралась забыть об этом и играть. Сказала себе: «Счёт 5:4, она подаёт, окей. Если я проиграю сет, то это только первый сет, а матч состоит из трёх. Я просто буду играть каждый мяч». Было тяжело, трибуны болели против меня, но это теннис, надо находить решения. Если хочешь выиграть, надо пытаться, несмотря ни на что, — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.