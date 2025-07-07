«Было тяжело, трибуны болели против меня». Павлюченкова — о матче с Картал на Уимблдоне

50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о лояльности к местным игрокам на Уимблдоне. В четвёртом круге соревнований Павлюченкова обыграла британку Сонай Картал со счётом 7:6 (7:3), 6:4.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
— После матча вы получили какие-то объяснения от Уимблдона?
— Да, они объяснили. Сказали, что система не работала и это человеческая ошибка. Понимаю, что так может случиться в любой момент с каждым. Но думаю, в таких важных матчах, на таких важных турнирах… У нас же уже есть автоматическая система для линий. В таких случаях тоже надо что-то придумать, чтобы лучше принимать решения в таких ситуациях.
— Вы упомянули лояльность к местным игрокам. Когда оправились от шока, вас это мотивировало играть ещё лучше?
— Нет, всё было в порядке. Я просто перегруппировалась, постаралась забыть об этом и играть. Сказала себе: «Счёт 5:4, она подаёт, окей. Если я проиграю сет, то это только первый сет, а матч состоит из трёх. Я просто буду играть каждый мяч». Было тяжело, трибуны болели против меня, но это теннис, надо находить решения. Если хочешь выиграть, надо пытаться, несмотря ни на что, — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.
- 7 июля 2025
-
01:59
-
01:46
-
01:34
-
01:14
-
00:53
-
00:52
-
00:48
-
00:40
-
00:34
-
00:10
- 6 июля 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:38
-
23:25
-
23:18
-
23:10
-
22:53
-
22:47
-
22:31
-
22:15
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:12
-
21:10
-
21:03
-
20:54
-
20:44
-
20:36
-
20:22
-
19:58
-
19:43
-
19:25
-
19:19
-
19:08