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«Было тяжело, трибуны болели против меня». Павлюченкова — о матче с Картал на Уимблдоне

«Было тяжело, трибуны болели против меня». Павлюченкова — о матче с Картал на Уимблдоне
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50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о лояльности к местным игрокам на Уимблдоне. В четвёртом круге соревнований Павлюченкова обыграла британку Сонай Картал со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:35 МСК
Сонай Картал
51
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		4
7 7 		6
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

— После матча вы получили какие-то объяснения от Уимблдона?
— Да, они объяснили. Сказали, что система не работала и это человеческая ошибка. Понимаю, что так может случиться в любой момент с каждым. Но думаю, в таких важных матчах, на таких важных турнирах… У нас же уже есть автоматическая система для линий. В таких случаях тоже надо что-то придумать, чтобы лучше принимать решения в таких ситуациях.

— Вы упомянули лояльность к местным игрокам. Когда оправились от шока, вас это мотивировало играть ещё лучше?
— Нет, всё было в порядке. Я просто перегруппировалась, постаралась забыть об этом и играть. Сказала себе: «Счёт 5:4, она подаёт, окей. Если я проиграю сет, то это только первый сет, а матч состоит из трёх. Я просто буду играть каждый мяч». Было тяжело, трибуны болели против меня, но это теннис, надо находить решения. Если хочешь выиграть, надо пытаться, несмотря ни на что, — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.

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