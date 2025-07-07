Организаторы Уимблдона извинились перед Павлюченковой за ошибку в игре с Картал

Представители Уимблдона отреагировали на незасчитанный аут в матче четвёртого круга турнира между британкой Сонай Картал и Анастасией Павлюченковой. Организаторы извинились перед российской теннисисткой.

«Мы принесли извинения игрокам. Мы по-прежнему уверены в точности системы. В данном случае имела место человеческая ошибка», — заявил представитель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в интервью ВВС.

В первом сете при счёте 4:4 AD-40 на подаче Павлюченковой Картал пробила удар в большой аут. В динамике непопадание мяча в корт заметил и судья, но на этом розыгрыше не сработала электронная система «хоук-ай». Из-за этого, согласно правилам, судья на вышке принял решение переиграть розыгрыш. Очко в итоге Павлюченкова проиграла, как и гейм.