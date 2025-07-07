Рублёв объяснил поражение в матче с Алькарасом на Уимблдоне

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в матче четвёртого круга Уимблдона против испанца Карлоса Алькараса. Встреча между теннисистами завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу испанца.

«Не просто сейчас говорить, слишком мало времени прошло с конца встречи. Это было тяжело. Наверное, в этом и заключается разница между топ-игроками и мной. Стоит мне чуть-чуть потерять концентрацию — и я теряю сет. Я сам позволил ему выиграть второй сет, не сделав при этом ничего особенного. Это были только мои ошибки, двойные, затем ещё ошибки одна за другой. Счёт 5:3 появился из ниоткуда. Я ведь играл хорошо, и в третьем сете у меня тоже были моменты, но не смог реализовать.

В третьем сете — та же история. Потерял подачу по своей вине. При 30:30 я не выиграл очко, хотя находился в выгодной позиции. Потом, на брейк-пойнте, он сыграл просто невероятно. После этого я подсел ментально, сказалось то, что произошло во втором сете. Он был на подъёме, а я на спаде. Он понял, что это момент, чтобы дожимать и сделал это», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри.