Арина Соболенко повторила редкое достижение первых ракеток мира на ТБШ
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, обеспечившая выход в четвертьфинал Уимблдона-2025, повторила редкое достижение среди первых номеров рейтинга WTA на турнирах «Большого шлема». Об этом сообщает Opta Ace в соцсети X (ранее Twitter).
Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 18:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
23
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
По информации источника, Соболенко стала первой теннисисткой после австралийки Эшли Барти (2019-2021), которая играла в 1/8 финала во всех трёх своих первых турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, будучи первой ракеткой мира. Это стало возможным благодаря участию Арины в матче с бельгийкой Элисе Мертенс (6:4, 7:6) на этой стадии.
В 1/4 финала Арина Соболенко встретится с Лаурой Зигемунд из Германии.
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