Арина Соболенко повторила редкое достижение первых ракеток мира на ТБШ

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, обеспечившая выход в четвертьфинал Уимблдона-2025, повторила редкое достижение среди первых номеров рейтинга WTA на турнирах «Большого шлема». Об этом сообщает Opta Ace в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, Соболенко стала первой теннисисткой после австралийки Эшли Барти (2019-2021), которая играла в 1/8 финала во всех трёх своих первых турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, будучи первой ракеткой мира. Это стало возможным благодаря участию Арины в матче с бельгийкой Элисе Мертенс (6:4, 7:6) на этой стадии.

В 1/4 финала Арина Соболенко встретится с Лаурой Зигемунд из Германии.