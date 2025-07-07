Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко повторила рекорд по числу выигранных тай-брейков за год в Открытую эру

Соболенко повторила рекорд по числу выигранных тай-брейков за год в Открытую эру
Комментарии

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко после победы в матче 1/8 финала Уимблдона-2025 над бельгийкой Элисе Мертенс (6:4, 7:6) повторила рекорд по числу выигранных тай-брейков за год в Открытую эру на турнирах WTA. Об этом сообщает Opta Ace в соцсети X (ранее Twitter).

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 18:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Элисе Мертенс
23
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

По информации источника, Соболенко выиграла 16 тай-брейков на уровне WTA в 2025 году, что уже является самым высоким результатом за весь календарный год в Открытой эре. Ранее 16 выигранных тай-брейков за один год выигрывали лишь три теннисистки в истории: Билли Джин Кинг (1971), Венди Тёрнбулл (1978) и Елена Рыбакина (2023).

Отметим, в следующем раунде соревнований Соболенко сыграет с Лаурой Зигемунд из Германии. Начало встречи — 8 июля.

Материалы по теме
Арина Соболенко повторила редкое достижение первых ракеток мира на ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android