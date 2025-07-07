Соболенко повторила рекорд по числу выигранных тай-брейков за год в Открытую эру

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко после победы в матче 1/8 финала Уимблдона-2025 над бельгийкой Элисе Мертенс (6:4, 7:6) повторила рекорд по числу выигранных тай-брейков за год в Открытую эру на турнирах WTA. Об этом сообщает Opta Ace в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, Соболенко выиграла 16 тай-брейков на уровне WTA в 2025 году, что уже является самым высоким результатом за весь календарный год в Открытой эре. Ранее 16 выигранных тай-брейков за один год выигрывали лишь три теннисистки в истории: Билли Джин Кинг (1971), Венди Тёрнбулл (1978) и Елена Рыбакина (2023).

Отметим, в следующем раунде соревнований Соболенко сыграет с Лаурой Зигемунд из Германии. Начало встречи — 8 июля.