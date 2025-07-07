Арина Соболенко повторила достижение на ТБШ, покорявшееся лишь трижды за последние 30 лет

Возглавляющая мировой рейтинг белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода в 1/4 финала Уимблдона-2025 повторила редчайшее достижение на турнирах «Большого шлема», покорявшееся лишь три раза за последние 30 лет. Об этом сообщает Opta Ace в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, Соболенко — четвёртая теннисистка с 1995 года, которая добралась до четвертьфиналов в женском одиночном разряде на каждом из первых трёх ТБШ сезона, при этом не проиграв ни сета на всём пути. Ранее подобное удавалось лишь Винус Уильямс (1998), Ким Клейстерс и Жюстин Энен (2006).

Напомним, в 1/8 финала Арина переиграла Элисе Мертенс из Бельгии (6:4, 7:6). В следующей стадии турнира белоруска встретится с немкой Лаурой Зигемунд.