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Арина Соболенко повторила достижение на ТБШ, покорявшееся лишь трижды за последние 30 лет

Арина Соболенко повторила достижение на ТБШ, покорявшееся лишь трижды за последние 30 лет
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Возглавляющая мировой рейтинг белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода в 1/4 финала Уимблдона-2025 повторила редчайшее достижение на турнирах «Большого шлема», покорявшееся лишь три раза за последние 30 лет. Об этом сообщает Opta Ace в соцсети X (ранее Twitter).

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 18:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Элисе Мертенс
23
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

По информации источника, Соболенко — четвёртая теннисистка с 1995 года, которая добралась до четвертьфиналов в женском одиночном разряде на каждом из первых трёх ТБШ сезона, при этом не проиграв ни сета на всём пути. Ранее подобное удавалось лишь Винус Уильямс (1998), Ким Клейстерс и Жюстин Энен (2006).

Напомним, в 1/8 финала Арина переиграла Элисе Мертенс из Бельгии (6:4, 7:6). В следующей стадии турнира белоруска встретится с немкой Лаурой Зигемунд.

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