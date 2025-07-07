Арина Соболенко повторила достижение на ТБШ, покорявшееся лишь трижды за последние 30 лет
Поделиться
Возглавляющая мировой рейтинг белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода в 1/4 финала Уимблдона-2025 повторила редчайшее достижение на турнирах «Большого шлема», покорявшееся лишь три раза за последние 30 лет. Об этом сообщает Opta Ace в соцсети X (ранее Twitter).
Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 18:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
23
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
По информации источника, Соболенко — четвёртая теннисистка с 1995 года, которая добралась до четвертьфиналов в женском одиночном разряде на каждом из первых трёх ТБШ сезона, при этом не проиграв ни сета на всём пути. Ранее подобное удавалось лишь Винус Уильямс (1998), Ким Клейстерс и Жюстин Энен (2006).
Напомним, в 1/8 финала Арина переиграла Элисе Мертенс из Бельгии (6:4, 7:6). В следующей стадии турнира белоруска встретится с немкой Лаурой Зигемунд.
Комментарии
- 7 июля 2025
-
02:47
-
01:59
-
01:46
-
01:34
-
01:14
-
00:53
-
00:52
-
00:48
-
00:40
-
00:34
-
00:10
- 6 июля 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:38
-
23:25
-
23:18
-
23:10
-
22:53
-
22:47
-
22:31
-
22:15
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:12
-
21:10
-
21:03
-
20:54
-
20:44
-
20:36
-
20:22
-
19:58
-
19:43
-
19:25
-
19:19