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Алькарас: Рублёв — один из самых сильных игроков, если не самый сильный в туре

Алькарас: Рублёв — один из самых сильных игроков, если не самый сильный в туре
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о россиянине Андрее Рублёве после победы над ним в матче четвертого круга Уимблдона со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 4 4
6 5 		6 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Андрей — один из самых сильных игроков, если не самый сильный в нашем туре. Без сомнения. С той агрессивной игрой с мячом, с тем форхендом, с теми ударами… Играть против него действительно сложно, чувствуешь, что он доводит тебя до предела с каждым мячом, гоняя из стороны в сторону. Я очень доволен тем, как сегодня двигался. Думаю, я играл очень умно и действительно горжусь этим», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри.

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