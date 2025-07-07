Алькарас: Рублёв — один из самых сильных игроков, если не самый сильный в туре

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о россиянине Андрее Рублёве после победы над ним в матче четвертого круга Уимблдона со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4.

«Андрей — один из самых сильных игроков, если не самый сильный в нашем туре. Без сомнения. С той агрессивной игрой с мячом, с тем форхендом, с теми ударами… Играть против него действительно сложно, чувствуешь, что он доводит тебя до предела с каждым мячом, гоняя из стороны в сторону. Я очень доволен тем, как сегодня двигался. Думаю, я играл очень умно и действительно горжусь этим», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри.