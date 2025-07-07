«В этом и разница между нами». Рублёв — о поражении в матче с Алькарасом на Уимблдоне

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал ход матча против испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале Уимблдона-2025. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Алькараса.
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«Думаю, он не очень хорошо начал. Может, нервничал или чувствовал напряжение. Это мне немного помогло. Я хорошо принимал, а он допустил несколько ошибок — это сильно помогло. Потом в одном гейме я упустил две подачи с лёта, и я не помню, чтобы когда-то в жизни промахивался. Думаю, у него было больше шансов, чем у меня, чтобы выиграть первый сет, но я его забрал. Он смог сохранять концентрацию весь матч. Только когда подавал на матч — немного сбавил. Всё остальное время он почти не ошибался. В этом и есть разница между нами», — приводит слова Рублёва Punto de Break.
В четвертьфинале Уимблдона-2025 Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри.
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