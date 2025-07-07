Рублёв — после вылета с Уимблдона: не помню, когда в последний раз играл на таком уровне

Российский теннисист Андрей Рублёв оценил свою игру на Уимблдоне-2025. В матче четвёртого круга россиянин уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

«Мой уровень игры — вот он, всё зависит от деталей. Я даже не помню, когда в последний раз играл на таком уровне. Может, в Мадриде, в прошлом году. Если я смогу его удерживать — что-то хорошее обязательно произойдёт. Не знаю, что случилось, что именно на этой неделе я снова вышел на такой уровень. Может, дело в улучшенной ментальности или более правильных мыслях», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри.