Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв — после вылета с Уимблдона: не помню, когда в последний раз играл на таком уровне

Рублёв — после вылета с Уимблдона: не помню, когда в последний раз играл на таком уровне
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв оценил свою игру на Уимблдоне-2025. В матче четвёртого круга россиянин уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 4 4
6 5 		6 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Мой уровень игры — вот он, всё зависит от деталей. Я даже не помню, когда в последний раз играл на таком уровне. Может, в Мадриде, в прошлом году. Если я смогу его удерживать — что-то хорошее обязательно произойдёт. Не знаю, что случилось, что именно на этой неделе я снова вышел на такой уровень. Может, дело в улучшенной ментальности или более правильных мыслях», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри.

Материалы по теме
Чуда не случилось. Рублёв на Уимблдоне взял сет у Алькараса, но всё равно уступил
Чуда не случилось. Рублёв на Уимблдоне взял сет у Алькараса, но всё равно уступил
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android