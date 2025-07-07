Алькарас выбил Рублёва с Уимблдона, Малком может вернуться в «Зенит». Главное к утру
Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл россиянина Андрея Рублёва в 1/8 финала Уимблдона, бразильский вингер «Аль-Хиляля» Малком из-за конфликта в клубе может уйти в «Зенит», Мексика одержала волевую победу над США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Андрей Рублёв не смог обыграть Алькараса в матче за выход в четвертьфинал Уимблдона-2025.
- «Зенит» рассматривает возможность возвращения Малкома — источник.
- Мексика одержала волевую победу над США и завоевала 13-й титул Золотого кубка КОНКАКАФ.
- Кевин Дюрант перешёл в «Хьюстон» в результате сделки семи клубов НБА.
- Дьёкереш полностью согласовал условия контракта с «Арсеналом» — Романо.
- Аманда Анисимова вышла в 1/4 финала Уимблдона-2025, где сыграет с Анастасией Павлюченковой.
- Сын Анчелотти станет главным тренером «Ботафого» — Романо.
- «Зенит» уступил «Балтике» в товарищеском матче.
- Форвард Джон Дуран перешёл из «Аль-Насра» в «Фенербахче» на правах аренды.
- Организаторы Уимблдона извинились перед Павлюченковой за ошибку в игре с Картал.
- «ПСЖ» может приобрести одну из главных звёзд атаки «Реала». Стороны начали переговоры.
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