Алькарас выбил Рублёва с Уимблдона, Малком может вернуться в «Зенит». Главное к утру

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл россиянина Андрея Рублёва в 1/8 финала Уимблдона, бразильский вингер «Аль-Хиляля» Малком из-за конфликта в клубе может уйти в «Зенит», Мексика одержала волевую победу над США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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