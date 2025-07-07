Уимблдон-2025, женщины: расписание игрового дня 7 июля

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Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится розыгрыш Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей восьмого игрового дня соревнований в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, 1/8 финала. Расписание 7 июля (время — московское):

15:00. Людмила Самсонова (Россия, 19) – Джессика Бузас Манейро (Испания);

15:00. Екатерина Александрова (Россия, 18) – Белинда Бенчич (Швейцария);

17:30. Мирра Андреева (Россия, 7) – Эмма Наварро (США, 10);

19:00. Ига Швёнтек (Польша, 8) — Клара Таусон (Дания, 23).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Чешка покинула текущий розыгрыш турнира в третьем круге.