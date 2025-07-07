Уимблдон-2025, мужчины: расписание матчей 7 июля

Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей восьмого игрового дня соревнований в мужском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины, четвёртый круг. Расписание 7 июля (время — московское):

13:00 — Марин Чилич (Хорватия) — Флавио Коболли (Италия, 22).

15:30 — Алекс де Минор (Австралия, 11) — Новак Джокович (Сербия, 6).

16:30 — Бен Шелтон (США, 10) — Лоренцо Сонего (Италия).

19:00 — Янник Синнер (Италия, 1) — Григор Димитров (Болгария, 19).

Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.