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Уимблдон-2025, мужчины: расписание матчей 7 июля

Уимблдон-2025, мужчины: расписание матчей 7 июля
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Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей восьмого игрового дня соревнований в мужском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины, четвёртый круг. Расписание 7 июля (время — московское):

  • 13:00 — Марин Чилич (Хорватия) — Флавио Коболли (Италия, 22).
  • 15:30 — Алекс де Минор (Австралия, 11) — Новак Джокович (Сербия, 6).
  • 16:30 — Бен Шелтон (США, 10) — Лоренцо Сонего (Италия).
  • 19:00 — Янник Синнер (Италия, 1) — Григор Димитров (Болгария, 19).

Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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