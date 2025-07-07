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Мирра Андреева — Эмма Наварро: где смотреть, во сколько начало матча 1/8 финала Уимблдона

Мирра Андреева — Эмма Наварро: где смотреть, во сколько начало матча 1/8 финала Уимблдона
Мирра Андреева
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Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) пройдут матчи 1/8 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с американкой Эммой Наварро, которая занимает 10-ю строчку рейтинга.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Матч начнётся не ранее 17:30 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, обыгравшая в финале прошлогоднего турнира итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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