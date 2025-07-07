Мирра Андреева — Эмма Наварро: где смотреть, во сколько начало матча 1/8 финала Уимблдона
Поделиться
Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) пройдут матчи 1/8 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с американкой Эммой Наварро, которая занимает 10-ю строчку рейтинга.
Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
10
Эмма Наварро
Э. Наварро
Матч начнётся не ранее 17:30 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, обыгравшая в финале прошлогоднего турнира итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июля 2025
-
09:24
-
09:18
-
08:30
-
04:54
-
03:57
-
02:47
-
01:59
-
01:46
-
01:34
-
01:14
-
00:53
-
00:52
-
00:48
-
00:40
-
00:34
-
00:10
- 6 июля 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:38
-
23:25
-
23:18
-
23:10
-
22:53
-
22:47
-
22:31
-
22:15
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:12
-
21:10
-
21:03
-
20:54
-
20:44
-
20:36