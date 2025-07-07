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Джокович — де Минор: где смотреть, во сколько матч четвёртого круга Уимблдона-2025

Джокович — де Минор: где смотреть, во сколько матч четвёртого круга Уимблдона-2025
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Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках восьмого игрового дня шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович встретится с представителем Австралии Алексом де Минором, который занимает 11-ю строчку мирового рейтинга.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Матч начнётся не ранее 15:30 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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