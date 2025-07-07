Ига Швёнтек — Клара Таусон: где смотреть, во сколько начало матча 1/8 финала Уимблдона

Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) пройдут матчи 1/8 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек встретится с представительницей Дании Кларой Таусон, которая занимает 22-ю строчку рейтинга.

Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.