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Синнер — Димитров: где смотреть, во сколько матч четвёртого круга Уимблдона-2025

Синнер — Димитров: где смотреть, во сколько матч четвёртого круга Уимблдона-2025
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Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках восьмого игрового дня первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым, который занимает 21-ю строчку рейтинга ATP.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Матч начнётся не ранее 19:00 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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