Синнер — Димитров: где смотреть, во сколько матч четвёртого круга Уимблдона-2025

Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках восьмого игрового дня первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым, который занимает 21-ю строчку рейтинга ATP.

Матч начнётся не ранее 19:00 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.