Самсонова — Бузас Манейро: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона — не ранее 15:00
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Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи 1/8 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова встретится с представительницей Испании Джессикой Бузас Манейро, которая занимает 62-ю строчку рейтинга.
Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Людмила Самсонова — Джессика Бузас Манейро.
Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:00 МСК
19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
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Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Это первая очная встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
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