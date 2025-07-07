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Людмила Самсонова — Джессика Бузас Манейро: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона — 2025 начнётся не ранее 15:00 мск

Самсонова — Бузас Манейро: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона — не ранее 15:00
Людмила Самсонова
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Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи 1/8 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова встретится с представительницей Испании Джессикой Бузас Манейро, которая занимает 62-ю строчку рейтинга.

Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Людмила Самсонова — Джессика Бузас Манейро.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Бузас Манейро
62
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

Это первая очная встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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