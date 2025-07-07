Самсонова — Бузас Манейро: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона — не ранее 15:00

Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи 1/8 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова встретится с представительницей Испании Джессикой Бузас Манейро, которая занимает 62-ю строчку рейтинга.

Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Людмила Самсонова — Джессика Бузас Манейро.

Это первая очная встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.