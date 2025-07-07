Александрова — Бенчич: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона — не ранее 15:00 мск

Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи 1/8 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня 17-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая занимает 35-ю строчку рейтинга.

Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерина Александрова — Белинда Бенчич.

Счёт личных встреч между теннисистками — 4-4. Последний очный матч состоялся в 2025 году на травяном турнире в Бад-Хомбурге, где победу одержала россиянка 6:1, 6:2.