Андреева — Наварро: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона — не ранее 17:30
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Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи 1/8 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с представительницей США Эммой Наварро, которая занимает 11-ю строчку рейтинга.
Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева — Эмма Наварро.
Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 17:35 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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Эмма Наварро
Э. Наварро
Это вторая очная встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA. В первый раз победа осталась за россиянкой, которая обыграла соперницу на турнире в Цинциннати в 2024 году (1-й круг, 6:2, 6:2).
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