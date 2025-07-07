Андреева — Наварро: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона — не ранее 17:30

Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи 1/8 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с представительницей США Эммой Наварро, которая занимает 11-ю строчку рейтинга.

Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева — Эмма Наварро.

Это вторая очная встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA. В первый раз победа осталась за россиянкой, которая обыграла соперницу на турнире в Цинциннати в 2024 году (1-й круг, 6:2, 6:2).