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Соболенко — о беседах с Джоковичем: он подшучивает надо мной, когда я копирую его подачу

Соболенко — о беседах с Джоковичем: он подшучивает надо мной, когда я копирую его подачу
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, о чём они беседуют с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем.

«Это много разных вещей. Один из разговоров был о том, как управлять энергией. Другой — о ментальной стороне игры. Потом у нас был ещё один разговор о том, как психологически справляться с большими финалами. Так что да, думаю, что в основном мы говорили о ментальной части игры. Однажды он очень помог мне с подачей. Теперь он всегда подшучивает надо мной, когда я копирую его подачу. А я ему говорю: «Чувак, это работает». Копирую лучшего. На самом деле, возможно, мне стоит поговорить с ним ещё немного о теннисе», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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