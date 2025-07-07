Свидетелями поражения Радукану на Уимблдоне-2025 стали 5 млн телезрителей — BBC

Матч третьего круга Уимблдона-2025 между белорусской теннисисткой первой ракеткой мира Ариной Соболенко и хозяйкой корта представительницей Великобритании Эммой Радукану посмотрели пять миллионов англичан. Об этом в социальных сетях сообщил BBC Sport.

Этот результат является третьим за последние четыре года для нефинального матча. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу лидера рейтинга.

За это время Соболенко выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. На счету Радукану четыре эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.