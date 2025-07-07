Свидетелями поражения Радукану на Уимблдоне-2025 стали 5 млн телезрителей — BBC
Поделиться
Матч третьего круга Уимблдона-2025 между белорусской теннисисткой первой ракеткой мира Ариной Соболенко и хозяйкой корта представительницей Великобритании Эммой Радукану посмотрели пять миллионов англичан. Об этом в социальных сетях сообщил BBC Sport.
Этот результат является третьим за последние четыре года для нефинального матча. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу лидера рейтинга.
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 22:05 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
40
Эмма Радукану
Э. Радукану
За это время Соболенко выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. На счету Радукану четыре эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июля 2025
-
11:14
-
11:11
-
11:03
-
10:51
-
10:38
-
10:36
-
10:22
-
10:09
-
10:07
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:24
-
09:18
-
08:30
-
04:54
-
03:57
-
02:47
-
01:59
-
01:46
-
01:34
-
01:14
-
00:53
-
00:52
-
00:48
-
00:40
-
00:34
-
00:10
- 6 июля 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:38
-
23:25
-
23:18
-
23:10