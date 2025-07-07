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Свидетелями поражения Радукану на Уимблдоне-2025 стали 5 млн телезрителей — BBC

Свидетелями поражения Радукану на Уимблдоне-2025 стали 5 млн телезрителей — BBC
Эмма Радукану
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Матч третьего круга Уимблдона-2025 между белорусской теннисисткой первой ракеткой мира Ариной Соболенко и хозяйкой корта представительницей Великобритании Эммой Радукану посмотрели пять миллионов англичан. Об этом в социальных сетях сообщил BBC Sport.

Этот результат является третьим за последние четыре года для нефинального матча. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу лидера рейтинга.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 22:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		4
         
Эмма Радукану
40
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

За это время Соболенко выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. На счету Радукану четыре эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

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