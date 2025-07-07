«Это сложно». Соболенко — о предстоящей встрече с Зигемунд в 1/4 финала Уимблдона-2025

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем четвертьфинальном матче на Уимблдоне-2025 против Лауры Зигемунд из Германии.

«Это сложно. Особенно на траве, когда все эти удары замедляются и тебе приходится очень низко приседать и много работать ногами. Особенно на траве её стиль игры может быть очень сложным. Да, это раздражает. Но я сталкивалась со многими сложными игроками. Думаю, для меня лично главное — не торопиться и не расстраиваться из-за её игры, а сосредоточиться на себе. Знаю, что, если я сосредоточусь на себе и буду бороться за каждое очко, у меня достаточно разнообразия, чтобы справляться с этими сложными ударами», — сказала Соболенко на пресс-конференции.