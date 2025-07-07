Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это сложно». Соболенко — о предстоящей встрече с Зигемунд в 1/4 финала Уимблдона-2025

«Это сложно». Соболенко — о предстоящей встрече с Зигемунд в 1/4 финала Уимблдона-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем четвертьфинальном матче на Уимблдоне-2025 против Лауры Зигемунд из Германии.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 13:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Лаура Зигемунд
104
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

«Это сложно. Особенно на траве, когда все эти удары замедляются и тебе приходится очень низко приседать и много работать ногами. Особенно на траве её стиль игры может быть очень сложным. Да, это раздражает. Но я сталкивалась со многими сложными игроками. Думаю, для меня лично главное — не торопиться и не расстраиваться из-за её игры, а сосредоточиться на себе. Знаю, что, если я сосредоточусь на себе и буду бороться за каждое очко, у меня достаточно разнообразия, чтобы справляться с этими сложными ударами», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Материалы по теме
Соболенко — о беседах с Джоковичем: он подшучивает надо мной, когда я копирую его подачу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android