«Это сложно». Соболенко — о предстоящей встрече с Зигемунд в 1/4 финала Уимблдона-2025

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем четвертьфинальном матче на Уимблдоне-2025 против Лауры Зигемунд из Германии.
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«Это сложно. Особенно на траве, когда все эти удары замедляются и тебе приходится очень низко приседать и много работать ногами. Особенно на траве её стиль игры может быть очень сложным. Да, это раздражает. Но я сталкивалась со многими сложными игроками. Думаю, для меня лично главное — не торопиться и не расстраиваться из-за её игры, а сосредоточиться на себе. Знаю, что, если я сосредоточусь на себе и буду бороться за каждое очко, у меня достаточно разнообразия, чтобы справляться с этими сложными ударами», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
- 7 июля 2025
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