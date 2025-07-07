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«Здесь у меня было много разочарований». Соболенко — о мечте выиграть Уимблдон

«Здесь у меня было много разочарований». Соболенко — о мечте выиграть Уимблдон
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о мечте выиграть Уимблдон.

«Я думаю, что все мы мечтаем об одном и том же: держать этот трофей — это всегда была моя мечта. Я ещё не достигла этого. Здесь у меня было много разочарований. Поэтому я искренне надеюсь, что когда-нибудь смогу это испытать и мы сможем поговорить о том, совпадает ли это с тем, о чём я мечтала», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В четвёртом круге Уимблдона-2025 Арина Соболенко обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:4, 7:6 (7:4). За выход в полуфинал она поспорит с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд.

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