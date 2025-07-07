Карен Хачанов по 10-балльной шкале оценил свою игру в 1/8 финала Уимблдона-2025

20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил свою игру в матче четвёртого круга на Уимблдоне-2025. Хачанов обыграл Камиля Майхшака из Польши (109-й номер рейтинга) 6:4, 6:2, 6:3.
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— Если честно, это было отличное выступление, по 10-балльной шкале девятка точно. Был один гейм, когда я вёл с брейком в третьем сете, когда я сделал пару невынужденных ошибок. Конечно, лучше было бы стараться их избежать и так и вести с брейком. Но я смог сохранить спокойствие и терпение, сделать ещё один брейк и закрыть матч. Если честно, я остался очень доволен в целом – и подачей, и ударами, особенно бэкхендом по линии. Я сделал много виннеров, да не только виннеров.
— У вас сумасшедший бэкхенд, как вам удаётся отбивать с такими низкими отскоками на траве? Я не понимаю, как это возможно.
— Да, иногда это тяжело. Может, потому что трава немного замедляет мяч, она уже не такая быстрая, как когда вы играли. Может, в то время я бы что-то попытался поменять, больше играть резаными. Скажу так – я больше всего работаю над тем, чтобы поймать хороший контакт и баланс. При замахе больше стараешься работать ногами, чтобы убрать риск. Стараешься двигать корпусом вперёд, чтобы лучше вложиться в удар. Всё дело в тайминге, надо подстроиться под мяч правильно, иначе не успеешь. Эти вещи в последних двух матчах получались не идеально, но сегодня я остался очень доволен ударами: и форхендом, и бэкхендом, — сказал Хачанов в интервью Tennis Channel.
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