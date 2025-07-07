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Янчук ответил, сможет ли Мирра Андреева выиграть в этом году турнир «Большого шлема»

Янчук ответил, сможет ли Мирра Андреева выиграть в этом году турнир «Большого шлема»
Мирра Андреева
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Заслуженный тренер РСФСР по теннису Виктор Янчук высказался о шансах первой ракетки России Мирры Андреевой на победу на Уимблдоне-2025. Он отметил успех россиянки.

— Кто‑то из россиян может побороться за победу на Уимблдоне?
— Положа руку на сердце, никто. Потому что все‑таки Алькарас и Синнер в отрыве у мужчин. У женщин нет явного лидера. Вроде как Соболенко неплохо играет, только не очень надёжно.

Мирра Андреева прогрессирует. Поэтому на этот год, может быть, ещё рановато, но, по идее, шансы у неё выше, чем у всех других наших теннисистов. Женский теннис, думаю, окажется более посильным для неё. Если не в этом году, то в следующем, но она реально претендует на победу на «Большом шлеме». Где‑нибудь в следующем году. Может быть, ещё и в этом, кто его знает. Помимо Уимблдона, ещё первенство США будет. Время есть, — приводит слова Янчука «Матч ТВ».

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