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Кэмерон Норри — о Николасе Харри: он обвинил меня в том, что я слишком громко кричал

Кэмерон Норри — о Николасе Харри: он обвинил меня в том, что я слишком громко кричал
Кэмерон Норри
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Британский теннисист 61-я ракетка мира Кэмерон Норри высказался по поводу инцидента у сетки после завершения матча 1/8 финала Уимблдона-2025. Его оппонент чилиец Николас Харри стал высказывать в его адрес обвинения после того, как теннисисты пожали друг другу руки.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 16:40 МСК
Николас Харри
143
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 7 9 7 7 3
6 		7 7 6 7 6 5 6
             
Кэмерон Норри
61
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

«Это был великий матч, мы оба хотели победить, но понимаю, что ему обидно было проиграть. Я просто сказал, что он играл потрясающе, великолепно боролся, и мне понравилось, как он реагировал. Атмосфера была невероятной.

Он обвинил меня в том, что я слишком громко кричал, но я всегда это делал, обращаясь к своей команде, получая поддержку с трибун. Честно, я могу только выразить уважение Нико за его настрой — видеть, как он снова наслаждается теннисом на таком уровне, — это отличная новость. Желаю ему всего наилучшего», — сказал Норри на пресс-конференции.

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