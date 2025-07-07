Кэмерон Норри — о Николасе Харри: он обвинил меня в том, что я слишком громко кричал

Британский теннисист 61-я ракетка мира Кэмерон Норри высказался по поводу инцидента у сетки после завершения матча 1/8 финала Уимблдона-2025. Его оппонент чилиец Николас Харри стал высказывать в его адрес обвинения после того, как теннисисты пожали друг другу руки.

«Это был великий матч, мы оба хотели победить, но понимаю, что ему обидно было проиграть. Я просто сказал, что он играл потрясающе, великолепно боролся, и мне понравилось, как он реагировал. Атмосфера была невероятной.

Он обвинил меня в том, что я слишком громко кричал, но я всегда это делал, обращаясь к своей команде, получая поддержку с трибун. Честно, я могу только выразить уважение Нико за его настрой — видеть, как он снова наслаждается теннисом на таком уровне, — это отличная новость. Желаю ему всего наилучшего», — сказал Норри на пресс-конференции.