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«Сделал вид, что просто лежу на солнышке». Хачанов — о падении в 1/8 финала Уимблдона-2025

«Сделал вид, что просто лежу на солнышке». Хачанов — о падении в 1/8 финала Уимблдона-2025
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20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о моменте в матче четвёртого круга на Уимблдоне-2025, когда он поскользнулся и упал под сетку. В 1/8 финала Хачанов обыграл Камиля Майхшака из Польши (109-й номер рейтинга) 6:4, 6:2, 6:3.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 13:15 МСК
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		2 3
             
Камиль Майхшак
109
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

— Движение на траве очень важно. В третьем сете был розыгрыш при 3:3 «ровно», когда вы немного поскользнулись и попали в сетку.
— Хороший приём. Невероятный подход, укоротил с бэкхенда. Он очень укоротил. Если честно, сегодня было ощущение, что впереди трава очень высокая, мяч вообще не отскакивал. Не знаю, то ли он такие потрясающие дропшоты делал, но отскока не было вообще. Было очень тяжело доставать такие укороченные. Ну и поскользнулся, это забавно. Хорошо, что я ничего не повредил при падении. Я сделал вид, что просто лежу на солнышке, хотя солнца не было (смеётся), — сказал Хачанов в интервью Tennis Channel.

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