«Дальше будет сложнее». Кэмерон Норри оценил свои перспективы на Уимблдоне-2025

Британский теннисист 61-я ракетка мира Кэмерон Норри высказался о своих шансах на Уимблдоне-2025. Ранее британец вышел в 1/4 финала, где сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Дальше будет сложнее, хотя и до этого были трудные матчи. Алькарас и Синнер ещё в турнире. Много матчей впереди, и каждый из них нужно выиграть, поэтому предпочитаю идти шаг за шагом. Очень доволен тем, как сыграл последний матч, чувствую себя физически хорошо, играю уверенно, хорошо попадаю по мячу. Уверен в своей кардионагрузке, в своих лёгких — это даёт мне опору, особенно в длинных матчах. Может быть, это чувство и ложное, но я его принимаю», — сказал Норри на пресс-конференции.