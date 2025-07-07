«Отдаёшь много эмоций». Хачанов — о самочувствии после пятисетовых матчей на Уимблдоне

20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил, как чувствует себя после пятисетовых матчей на Уимблдоне-2025.

— У вас было два пятисетовика и два матча из трёх сетов. Как себя чувствуете?

— Когда играешь тяжёлые матчи, отдаёшь много эмоций, особенно в пятом сете, когда я уступал 2:5 и он подавал на матч, но я смог сделать брейк и вытащить матч. Такие моменты добавляют уверенности. Да, ты много часов проводишь на корте, может, физически устаёшь, но восстановление было отличным. Дни между матчами пошли на пользу, я смог восстановиться и отдохнуть, немного потренироваться и быть свежим на следующий день. Пока что всё хорошо, жду следующего матча, — сказал Хачанов в интервью Tennis Channel.

Во втором круге Хачанов в пяти сетах обыграл японца Синтаро Мочизуки со счётом 1:6, 7:6 (9:7), 4:6. 6:3, 6:3. В третьем круге Карен оказался сильнее Нуну Боржеша (7:6 (8:6), 4:6, 4:6, 6:3, 7:6 (10:8).