Рик Маччи отметил различия в философии игры Карлоса Алькараса и Янника Синнера

Итальянский тренер Рик Маччи высказался по поводу восприятия Янника Синнера и Карлоса Алькараса на корте. Он также отметил уровень передвижений испанца на площадке.

«Когда другие игроки играют против Синнера, они надеются на победу. Когда Алькарас играет с Синнером, он ожидает победить.

То, как Карлос скользит и двигается по траве — совершенно другой уровень. То, как он выходит из скольжения и перебирается на другую сторону, с ходу нанося удар — меняет ход игры», — написал Маччи в социальных сетях.

Ранее Маччи отметил уровень осознанности первой ракетки мира Янника Синнера в спорте и за его пределами.