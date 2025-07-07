«Наверное, дело в подаче». Карен Хачанов — о своей статистике на траве

20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о своей статистике на травяном покрытии. На Уимблдоне-2025 россиянин вышел в четвертьфинал, где сыграет с американцем Тейлором Фрицем (пятый в рейтинге ATP).

— Вы на всех «мэйджорах» добивались успеха, но на траве у вас лучшая статистика. Почему вы так хороши на этом покрытии?

— Интересно, потому что по ощущениям мне так не казалось. Наверное, дело в подаче, когда удаются первые подачи, это оружие. И на второй подаче я стараюсь бить сильно резаной подачей, действовать вариативно. Может, поэтому статистика лучше, чем на грунте и харде. На грунте твою подачу чаще забирают, но в то же время и ты чаще делаешь брейки. Трава хорошо подходит ребятам, которые мощно подают и стараются играть плоскими ударами. Видимо, так, — сказал Хачанов в интервью Tennis Channel.