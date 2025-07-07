Лаура Зигемунд: никогда бы не поверила, что сыграю на Уимблдоне в четвертьфинале

104-я ракетка мира 37-летняя немецкая теннисистка Лаура Зигемунд высказалась о выходе в 1/4 финала Уимблдона-2025. Там она сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.
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«Я бы никогда не поверила, что сыграю здесь в четвертьфинале, особенно на данном этапе своей карьеры. В любом случае теннис иногда очень прост — это чистая математика. Важно находить хорошие тактические решения и правильно их применять. Я всегда была смелой, чтобы выходить против сильных соперниц на больших аренах. Мне всё равно, кто по ту сторону сетки, ведь я просто анализирую её игру и сосредотачиваюсь на себе.
Очень горжусь своим уровнем, но стараюсь не слишком эмоционировать, так как чувствую, что ещё есть над чем работать и что я профессионал. Возможно, не смогу по-настоящему оценить этот результат до завершения турнира, хочу оставаться сосредоточенной на своей работе. Знаю, что ещё есть вещи, которые нужно улучшить, и что мне придётся это сделать, если хочу сохранить эту мечту», — сказала Зигемунд на пресс-конференции.
- 7 июля 2025
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