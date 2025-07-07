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«Когда вижу его, всегда шучу». Хачанов высказался о Фрице перед 1/4 финала на Уимблдоне

«Когда вижу его, всегда шучу». Хачанов высказался о Фрице перед 1/4 финала на Уимблдоне
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20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о предстоящей встрече с пятой ракетой мира американцем Тейлором Фрицем в четвертьфинале Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 13:00 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

— Дальше у вас Фриц, что думаете?
— Хороший игрок, разве нет? С Тейлором мы в прошлом году играли в паре, было весело. Мы каждый день тренировались, его тренер Майкл любил повторять «Давайте сыграем пару геймов». И сейчас, когда вижу его, всегда шучу: «О, сыграем пару геймов?» И вот мы играем четвертьфинал. Он – топ-игрок. С тех пор как он вернулся в топ-10, дошёл до своего первого финала «Шлема», это добавило ему уверенности, он смог показывать стабильно хорошие результаты. Он – один из фаворитов на траве, перед Уимблдоном выиграл два турнира. Будет непростой матч, а что ещё ожидать в четвертьфинале? Стараешься встречаться с лучшими игроками, — сказал Хачанов в интервью Tennis Channel.

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