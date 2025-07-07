«Я не стремлюсь к конфликтам, просто так получается». Лаура Зигемунд — о своём стиле игры

104-я ракетка мира 37-летняя немецкая теннисистка Лаура Зигемунд высказалась по поводу неудобного для соперниц стиля игры. Спортсменка отметила, что не провоцирует визави на корте.

«Я не строю свою игру или поведение на корте с целью раздражать соперниц. Просто так у многих получается. У меня очень необычный стиль, и он не нравится большинству. В моей игре всегда было много разнообразия, но при этом я смогла добавить агрессии в удары с задней линии.

Могу вас заверить, что я не стремлюсь к конфликтам, но понимаю, что у меня есть довольно спорные привычки. Например то, сколько времени я трачу между розыгрышами или моя невербальная коммуникация. Делаю это для себя, остаюсь верной себе и не изменяю своё поведение в зависимости от соперницы или ситуации», — сказала Зигемунд на пресс-конференции.