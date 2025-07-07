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Новак Джокович заявил о проблемах, с которыми сталкиваются молодые игроки

Новак Джокович заявил о проблемах, с которыми сталкиваются молодые игроки
Новак Джокович
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Титулованный сербский теннисист Новак Джокович высказался о трудностях, с которыми сталкиваются начинающие спортсмены. Он отметил, что на них влияют действия родителей и агентов.

«Молодые спортсмены слишком рано сталкиваются с давлением стать строго профессионалами, ещё до того, как у них сформировался эмоциональный интеллект. Это неотъемлемая часть психологической подготовки к жизни. Как только в ребёнке распознают талант, его начинают продвигать к профессиональному спорту: играть, играть, играть…

А потом появляются всякие агенты, заинтересованные в его успехе, и начинают давить, заставляя играть как можно больше, чтобы больше зарабатывать. Это порочный круг, и, если игрок в нём хоть ненамного теряется, это может серьёзно повлиять на его психику и образ жизни», — приводит слова Джоковича We love tennis.

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