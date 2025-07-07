«Раньше всё строилось на имидже». Рублёв — об отношении к ментальному здоровью спортсменов

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о переменах в отношении к психологическому здоровью у спортсменов.

«У каждого человека свой путь. Это не имеет никакого отношения к теннису. У всех есть свои проблемы. Неважно, спортсмен ты, предприниматель, работаешь в офисе или журналистом. У каждого есть свои личные проблемы. У спортсменов есть своя платформа, и поколение меняется. Раньше всё строилось на имидже. Ты показывал, что ты идеален, как отличный пример. Все хотели быть такими. Идеальная фотография, которой на самом деле не существует. Сейчас, с появлением социальных сетей, всё изменилось. Ты видишь вещи, которые не идеальны. Спортсмены стали более открытыми в этом плане», — приводит слова Рублёва Punto de Break.