Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шамиль Тарпищев: абсолютно кто угодно может выиграть Уимблдон, даже Андреева

Шамиль Тарпищев: абсолютно кто угодно может выиграть Уимблдон, даже Андреева
Шамиль Тарпищев
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о претендентах на победу в женской части Уимблдона-2025. Он также отметил шансы российской теннисистки Мирры Андреевой на титул.

«Из-за качества травяного покрытия в этом году уровень выравнивается, и может быть всякое. Абсолютно кто угодно может выиграть. И даже Андреева. Но у молодых сложно прогнозировать, потому что надо, чтобы нервная система позволяла играть одинаково ровно две недели, а они к этому ещё не сформированы. Поэтому удачный расклад по сетке играет главенствующую роль», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Сегодня, 7 июля, Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова сыграют матчи 1/8 финала Уимблдона.

Материалы по теме
Янчук ответил, сможет ли Мирра Андреева выиграть в этом году турнир «Большого шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android