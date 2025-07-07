Шамиль Тарпищев: абсолютно кто угодно может выиграть Уимблдон, даже Андреева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о претендентах на победу в женской части Уимблдона-2025. Он также отметил шансы российской теннисистки Мирры Андреевой на титул.

«Из-за качества травяного покрытия в этом году уровень выравнивается, и может быть всякое. Абсолютно кто угодно может выиграть. И даже Андреева. Но у молодых сложно прогнозировать, потому что надо, чтобы нервная система позволяла играть одинаково ровно две недели, а они к этому ещё не сформированы. Поэтому удачный расклад по сетке играет главенствующую роль», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Сегодня, 7 июля, Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова сыграют матчи 1/8 финала Уимблдона.